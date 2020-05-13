Карантин в Украине введен 12 марта. Изначально, он должен был продлится шесть недель – до 24 апреля, но был продлен до 22 мая.

В период карантина важно как можно реже выходить на улицу и ограничить пребывание в местах большого скопления людей.

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С 17 марта в Украине закрыты на карантин все кафе и рестораны, однако супермаркеты, банки, АЗС и аптеки продолжают обслуживать людей.

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Во время карантина важно соблюдать правила противовирусной безопасности в этих местах.

Стоит отметить, что лучше всего ходить в супермаркет, когда там меньше всего людей — рано утром или ночью. Если же в это время не получается сходить за продуктами, тогда некоторые правила смогут обезопасить вас в магазине.

Как вести себя в супермаркете в условиях карантина:

— Не нужно подходить к продавцу очень близко;

— Соблюдайте дистанцию в 1,5 м между другими покупателями;

— Откажитесь от очередей внутри магазина;

— После покупок тщательно вымойте и продезинфицируйте руки;

— Мойте руки после контакта с деньгами, товарами, дверными ручками.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин до 22 мая, но со смягчениями.

С 11 мая возобновят работу: парки, скверы, салоны красоты, парикмахерские, оптовые и розничные магазины непродовольственных товаров, заведения общественного питания на вынос, летние площадки кафе, музеи, библиотеки, сервис бытовой техники, стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы.