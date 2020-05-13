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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 13 мая в Киеве подтвердили еще 30 случаев Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 1 960.

Заболевших за последние сутки:

  • 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет;
  • 9 мужчин от 39 до 81 года;
  • 3 девочки в возрасте 8, 9 и 14 лет и 1 мальчик, которому 13 лет.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 389 больных в сутки +2;
  • Шевченковский район — 139 больных в сутки +0;
  • Соломенский район — 179 больных в сутки +1;
  • Днепровский район — 178 больных в сутки +4;
  • Святошинский район — 124 больных в сутки +2;
  • Деснянский район — 193 больных в сутки +5;
  • Подольский район — 99 больных в сутки +1;
  • Голосеевский район — 167 больных в сутки +4;
  • Оболонский район — 145 больных в сутки +1;
  • Дарницкий район — 342 больных в сутки +10.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

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Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 13 мая коронавирусом в Украине заболели 16 425 человек, из них 402 — за сутки.

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