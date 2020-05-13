Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 13 мая в Киеве подтвердили еще 30 случаев Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 1 960.

Заболевших за последние сутки:

7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет;

9 мужчин от 39 до 81 года;

3 девочки в возрасте 8, 9 и 14 лет и 1 мальчик, которому 13 лет.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 389 больных в сутки +2;

— 389 больных в сутки +2; Шевченковский район — 139 больных в сутки +0;

— 139 больных в сутки +0; Соломенский район — 179 больных в сутки +1;

— 179 больных в сутки +1; Днепровский район — 178 больных в сутки +4;

— 178 больных в сутки +4; Святошинский район — 124 больных в сутки +2;

— 124 больных в сутки +2; Деснянский район — 193 больных в сутки +5;

— 193 больных в сутки +5; Подольский район — 99 больных в сутки +1;

— 99 больных в сутки +1; Голосеевский район — 167 больных в сутки +4;

— 167 больных в сутки +4; Оболонский район — 145 больных в сутки +1;

— 145 больных в сутки +1; Дарницкий район — 342 больных в сутки +10.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 13 мая коронавирусом в Украине заболели 16 425 человек, из них 402 — за сутки.