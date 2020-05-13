Кварцевые лампы от коронавируса: когда они могут быть вредными

Те, кто работают с различными возбудителями инфекционных заболеваний, или с бактериями, или с вирусами, одевают определенный спецодежду, поэтому, если правильно соблюдать, возможность не заразиться есть, рассказывает эпидемиолог Оксана Пушкарева.

— Вирус может жить тогда, когда он передается от человека к человеку. Люди умирают не только от коронавируса, но и от других заболеваний, а также от других инфекционных болезней умирают в большем проценте, — рассказывает эпидемиолог.

Кварцевая лампа может убивать коронавирус в помещении, однако должно быть определенное расположение. Она может повредить, лучше делать проветривание.

Читайте: Профилактика коронавируса: как защититься от Covid-19

Также она отметила, что вирус не попадает через кожу. Он попадает в организм только через слизистые оболочки.

К слову, коронавирус в Украине пока не идет на спад. Симптомы Covid-19 могут проявляться через 2-14 дней после инфицирования.