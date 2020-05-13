Минздрав расширит перечень лиц для обязательного тестирования на Covid-19

В Министерстве здравоохранения планируют расширить перечень лиц, которых будут обязательно тестировать на Covid-19.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы постоянно расширяем перечень лиц, которых мы тестируем в обязательном режиме … Сначала мы добавили медицинских работников, работающих с Covid-19, их мы тестируем раз в 5 дней. Также мы добавили работников полиции и Нацгвардии — сейчас составляем списки и начинаем их также тестировать. Также это граждане, которых будут госпитализировать в связи с оперативным вмешательством, им также будут делать тестирования методом ПЦР, — сказал он.

По словам министра, в Минздраве рассматривают и возможность добавления в этот список представителей других групп риска.

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Как сказал Степанов, в ближайшие дни Минздрав утвердит алгоритм ИФА-тестирования, которое определяет уровень антител к возбудителю Covid-19 в организме человека.

— Это тоже существенно расширит круг лиц, которых мы будем тестировать, — уточнил он.

Ранее Максим Степанов рассказал, почему в Украине за последние двое суток уменьшилось количество новых больных, а в будни статистика растет.