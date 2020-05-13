Учебный год в Киевской области закончится вовремя – ОГА

В Киевской области в учебных заведениях учебный год закончится вовремя.

Об этом заявил временно и. о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

По его словам, нужные свидетельства и табели школы оформят до 15 июня.

Также он отметил, что дистанционные занятия будут длиться до 31 мая, а уже до 1 июля школы подготовят необходимые документы и завершат учебный год.

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Непосредственно об оценках ученикам и их родителям будут сообщать индивидуально.

В области обучение заканчивают 22,8 тыс. учеников 4 класса, 17,8 тыс. 9 класса, 9,5 тыс. учеников 11 класса.

Итоговая аттестация учеников 4-х и 9-х классов временно отменена.

Напомним, 11 мая в Украине заработали ослабления карантинных ограничений, которые определил Кабинет министров в постановлении № 343.