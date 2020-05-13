Пандемия Covid-19 в Украине развивается по польскому сценарию — Шмыгаль

Пандемия коронавируса в Украине развивается по умеренному сценарию Польши.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в ВР заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Ситуация у нас развивается по умеренному сценарию, то есть, благодаря внедрению карантина, мы идем по сценарию Польши, он намного лучше, чем сценарий развития пандемии в других европейских странах, — сказал он.

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Как отметил премьер, сегодня на балансе больниц первой волны Covid-19 есть 2 271 аппарат искусственной вентиляции легких, из которых задействованы 138 (6,1%).

— Также с 26 301 койко-места для больных коронавирусом заняты 3 367 в больницах первой волны, 162 — в других медицинских учреждениях, — добавил Шмыгаль.

Кроме того, Украина может задействовать 8 самолетов для срочной перевозки инфицированных.

— Нашим больницам сегодня не нужно выбирать, кого лечить, поэтому спасены тысячи человеческих жизней. И это, безусловно, заслуга карантинных мер и врачей, — отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, в Минздраве определили даты послабление карантина в Украине. По словам Максима Степанова, этот процесс будет происходить каждые 11 дней.