Перевозчики вышли на митинг под Кабмин — центр остановился в пробках (КАРТА)

13 мая на Европейской площади в Киеве автоперевозчики со всей страны начали акцию протеста.

Водители автобусов требуют от Кабмина восстановить внутренние и международные перевозки.

По сообщениям Telegram-каналов, автобусы продолжают прибывать.

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Согласно информации сервиса Google Maps, сейчас уже заблокирован ряд улиц, прилегающих к Европейской площади.

На месте работают правоохранители: как сообщается в пресс-службе Нацполиции, усиленное дежурство направлено на недопущение нарушений общественного порядка.

Также в полиции предупредили киевлян о пробках: по состоянию на 10.00 проехать по улице Грушевского и по Крещатику практически невозможно.

Напомним, в связи с карантином приостановление железнодорожных, авиа- и автобусных междугородных перевозок в Украине состоялось 18 марта.