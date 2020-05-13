Работу транспорта возобновят во время адаптивного карантина — Шмыгаль

Восстановление междугородных пассажирских перевозок и работы метро произойдет после перехода к адаптивному карантину.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания парламента.

— Метро и междугородние или пригородные перевозки способствуют чрезвычайно быстрому и широкому распространению этой болезни и эпидемии в стране в целом и делают невозможным локализацию средствами как раз адаптивного карантина. Поэтому, лишь с третьего этапа, не на втором, мы сможем позволить вводить при определенных правилах — при соблюдении санитарной гигиенической и эпидемиологической дисциплины и поведения — возобновление работы пригородного транспорта, далее междугородного транспорта, далее метро, — сказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас идет работа над дальнейшими шагами по выходу из карантина и переходом к адаптативной модели.

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— 22 мая — это дата, до которой длится карантин. Он будет продолжен, но с постепенным переходом к собственно адаптивной модели, когда мы будем и дальше смягчать, в зависимости от развития ситуации, карантинные мероприятия, но при этом будем передавать все больше полномочий на места органам местного самоуправления для того, чтобы можно было локализовать болезнь в городе, где она возникает, — сказал он.

Шмыгаль добавил, что в областях Украины ситуация с заболеваемостью коронавирусом разная, поэтому жесткий карантин во всей стране в июне или июле может быть нецелесообразным.

— В этот момент мы полностью перейдем к модели адаптивного карантина, — сказал он.

Эта модель будет предусматривать локализацию заболевания в точках вспышки или в точках их возникновения.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за ослабления карантинных мероприятий в Киеве с 12 мая будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта.