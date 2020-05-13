Восстановление работы общественного транспорта также будет зависеть от динамики заболеваемости.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 13 мая.

— Правительство, конечно, слышит и прислушивается к просьбам полноценно запустить транспорт, в частности, метрополитен. Но это не моя прихоть не запускать метро. Все модели и расчеты показывают, что преждевременный запуск — это десятки тысяч больных, — заявил Шмыгаль.

Читайте: Шмыгаль сказал, когда в Украине откроют метро и заработает междугородный транспорт

Напомним, утром мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с предложением открыть метро в Киеве с 25 мая.

Мер отметил, поскольку все больше людей возвращаются к работе, то в городе происходит транспортный коллапс.