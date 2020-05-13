Пробки в Киеве 13 мая (КАРТА)

Во второй день ослабленного карантина, 13 мая, киевские автодороги сковали пробки. С самого утра до 12.00 дороги столицы были отмечены бордовым цветом, что свидетельствует о медленном движении.

Это подтверждает информация на Google картах.

Медленное движение наблюдалось на Северном мосту, на Набережном шоссе, а также на мосту на пересечении Набережного шоссе и бульвара Дружбы Народов.

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Сложная ситуация была и на проспекте Победы и на улице Вадима Гетмана. Движение на последнем днем ​​было почти остановлено. Большая пробка образовалась и в районе метро Шулявская.

Частично пробки наблюдались и в центре — на Крещатике, бульваре Леси Украинский, улице Михаила Грушевского.

Трудно было и въехать в город. Так, медленное движение автомобилей было на Кольцевой дороге, в районе метро Теремки.

Напомним, ранее мы писали, что 12 мая пробки в Киеве достигли 7 баллов.