Украина может получить первый транш МВФ до конца месяца — Шмыгаль

К концу мая Украина может подписать соглашение с МВФ и получить первый транш по программе stand-by.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 13 мая.

— Сегодня мы уже находимся на этапе, близком к подписанию меморандума и получения первого транша, как и было договорено, что даст нам возможность избежать финансовых проблем. Надеемся, что уже к концу мая мы выйдем на подписание документов и получение средств, как это и было договорено, — сообщил Шмыгаль.

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Также он добавил, что переговоры между Украиной и МВФ проходят на уровне: президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МВФ Кристалина Георгиева.

Напомним, ранее был прогноз, что Украина может получить $2 млрд от МВФ уже во втором квартале 2020 года.