В Украине есть полугодовой запас пшеницы, экспорт ограничивать не нужно

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о наличии шестимесячного запаса в Украине пшеницы и отсутствии необходимости ограничения экспорта данной культуры.

— У нас достаточное количество пшеницы, есть 6-месячный запас в Украине до нового урожая. Мы работаем с фермерами и агрокомпаниями, проводим еженедельный анализ по тому, как нужно вести политику в экспорте продовольствия, зерна в том числе. Если мы не осуществим экспорт в тех объемах, в которых должны при 6-месячных запасах, которые имеем, мы получим зерно, которое нам придется выбросить в мусор. Агрокомпании и бюджет потеряют валютную выручку – мы и предприятия не сможем получить то, что планировали, — сказал он в ходе в ходе Часа вопросов к правительству в Раде.

Премьер отметил, что введение квотирования на вывоз из Украины гречневой крупы было оправданной мерой, так как месяц назад на рынке присутствовали “панические настроения”.

— Мы инициировали и подписали дополнительные контракты по поставкам в страны гречки и фактически ввели запрет на ее экспорт, — сказал он

По словам Шмыгаля, невзирая на весеннюю засуху, новый урожай зерновых в Украине будет практически на уровне прошлого года.

— Пошли дожди, ожидаем улучшения прогноза урожая, — сказал он.

Напомним, из-за засухи и отсутствия дождей в Одесской области, уровень воды в артезианских скважинах существенно снизился.

В населенных пунктах ввели запрет на использование артезианской воды для полива огородов.