Из-за карантина могут освободить заключенных за ненасильственные преступления

Министерство юстиции Украины подготовило два законопроекта для разгрузки тюрем во время пандемии коронавируса.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что на рассмотрение в парламент были направлены проекты законов об амнистии и точечном освобождении.

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По словам министра, закон об амнистии предусматривает, что на волю отпустят осужденных, не совершавших насильственных преступлений.

— Это лица, имеющие родственников пожилого возраста, бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания. Второй законопроект — процессуальный, он должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки, — рассказал Малюська.

Также он добавил, что сейчас есть несколько оснований, где суд может присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки предлагается делать чаще из-за распространения коронавируса.

Разгрузить тюрьмы планируют для возможности изоляции больных и новоприбывших людей в отдельных камерах.

По словам Дениса Малюськи, если законы примут, на свободе могут оказаться около 3 тыс. осужденных, но не за тяжкие преступления.

В то же время он отметил, что документы должны пройти все необходимые этапы рассмотрения, но при необходимости процедуру могут ускорить.

— Сейчас пенитенциарная система работает в особом режиме из-за карантина. Однако не хватает средств защиты, а из-за контакта с внешним миром болеет много сотрудников, — сообщил министр.

Также Денис Малюська отметил, что были созданы участки Следственных изоляторов в тюрьмах, куда вывезли людей из переполненных СИЗО, получив так свободный резерв камер для изоляции больных коронавирусом.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Денис Малюська в начале апреля анонсировал, что в Украине планируют освободить 900 осужденных из-за коронавируса.