Карантин в Украине: что происходит 14 мая (КАРТА)

В Украине по состоянию на 14 мая количество зараженных коронавирусом возросло до 16 847 человек, за сутки зафиксировали еще 422 случая.

От коронавируса в Украине умерли 456 человек, вылечились 4 143 зараженных, в частности 427 за последние сутки.

Количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество больных за минувшие сутки в восьми областях Украины, а также в восьми областях снизилось количество больных, еще в четырех — осталось неизменным.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о расширенное тестирование на коронавирус. Теперь его должен подписать еще президент Украины Владимир Зеленский.

Киев

В Киеве за сутки 52 человека заболели Covid-19. По состоянию на 14 мая в столице подтвердили 2 012 случаев коронавируса. Среди новых случаев шесть медиков.

Наибольшее количество инфицированных за все время в Печерском районе — 394. В то же время наибольший прирост больных за прошедшие сутки наблюдался в Дарницком районе столицы.

С начала карантина в Киеве полиция составила почти 1 200 протоколов на нарушителей.

Транспорт в Киеве

В Киеве не будут поднимать цену на проезд в общественном транспорте после 22 мая, заявил мэр Виталий Кличко.

— Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное — без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта, — сказал он.

Метро в Киеве могут не открыть 25 мая, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— Я бы не спешил с этим решением. К концу недели Министерство здравоохранения должно подтвердить даты открытия метро, ​​накладываются ли они на эпидемиологическую ситуацию, чтобы мы не брали на себя всю ответственность за все риски. В любом случае риски мы делим с городскими властями, — сказал министр.

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Регионы

За прошедшие сутки, 13 мая, в Полтавской области не обнаружили ни одного нового случая коронавируса. С начала карантина в области зафиксировали 257 случаев Covid-19. Почти 100 из них — инфицированные в Кременчуге.

В Черновцах динамика инфицирования коронавируса стабильно тяжелая, а городские больницы заполнены, заявил мэр Алексей Каспрук.

— Пытаемся где-то впихнуть дополнительные несколько десятков коек, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелые случаи пневмонии, — сказал он.

В Кривом Роге из 15 якобы самовольно выписанных главным врачом больницы № 4 пациентов с коронавирусом двое умерли. В больнице работает комиссия, чтобы дать оценку действиям руководства заведения. Пока вина главного врача не доказана.

В Ивано-Франковске в связи со смягчением карантинных мероприятий заработало все, что разрешено постановлением Кабинета министров Украины, кроме стоматологий, которые возобновят работу 22 мая.

Статистику распространения коронавируса в областях Украины смотрите в материале Фактов ICTV.