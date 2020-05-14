Когда и как заработает транспорт в Украине

Транспорт будет выходить из карантина поэтапно, поэтому до конца недели Мининфраструктуры согласует с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Так, первый этап предусматривает восстановление городских (кроме маршрутных такси) и пригородных (в пределах одного района) перевозок. Также запустят внутриобластные маршруты.

Заработает на первом этапе и Укрзализныця. Разрешат до 50% пригородных поездов, которые будут доставлять пассажиров на работу в час пик.

Кроме того, будут курсировать 42 пары поездов дальнего следования категорий Интерсити+ и Ночной экспресс. В частности, на западное направление приходится 11 пар, на южное — 10, на Днепровское — 6, на восточное — 12, на Азовское — 3.

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Что касается авиаперевозок, то на первом этапе разрешат внутреннее сообщение.

Второй этап восстановления пассажирского сообщения предусматривает разрешение на межобластные и международные перевозки. Также заработают 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток и все пассажирские поезда.

На третьем этапе планируют запустить поезда международного сообщения и восстановить международное сообщение.

Однако на всех этапах будут оставаться обязательными средства индивидуальной защиты, измерения температуры, ограничение количества пассажиров, дезинфекция транспорта и помещений.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что вопрос возобновления работы междугородного транспорта будет рассматриваться, когда Украина пройдет пик заболеваемости коронавирусом.