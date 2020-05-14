Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 14 мая в Киеве подтвердили еще 52 случая Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 2 012.

Кто заболел за последние сутки:

31 женщина в возрасте от 18 до 81 года;

15 мужчин от 23 до 80 лет;

четыри девочки в возрасте от 2 до 16 лет и два мальчика в возрасте 12 и 16 лет.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 394 больных в сутки +5;

— 394 больных в сутки +5; Шевченковский район — 141 больных в сутки +2;

— 141 больных в сутки +2; Соломенский район — 183 больных в сутки +4;

— 183 больных в сутки +4; Днепровский райо н — 186 больных в сутки +8;

н — 186 больных в сутки +8; Святошинский район — 127 больных в сутки +3;

— 127 больных в сутки +3; Деснянский район — 200 больных в сутки +7;

— 200 больных в сутки +7; Подольский район — 102 больных в сутки +3;

— 102 больных в сутки +3; Голосеевский район — 174 больных в сутки +7;

— 174 больных в сутки +7; Оболонский район — 152 больных в сутки +2;

— 152 больных в сутки +2; Дарницкий район — 353 больных в сутки +11.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 14 мая коронавирусом в Украине заболели 16 847 человек, из них 422 — за сутки. 427 человек выздоровели.

В Украине впервые с начала пандемии зафиксировали, что количество тех, кто выздоровел, превысило количество новых случаев инфицирования.