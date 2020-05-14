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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 14 мая в Киеве подтвердили еще 52 случая Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 2 012.

Кто заболел за последние сутки:

  • 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года;
  • 15 мужчин от 23 до 80 лет;
  • четыри девочки в возрасте от 2 до 16 лет и два мальчика в возрасте 12 и 16 лет.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 394 больных в сутки +5;
  • Шевченковский район — 141 больных в сутки +2;
  • Соломенский район — 183 больных в сутки +4;
  • Днепровский район — 186 больных в сутки +8;
  • Святошинский район — 127 больных в сутки +3;
  • Деснянский район — 200 больных в сутки +7;
  • Подольский район — 102 больных в сутки +3;
  • Голосеевский район — 174 больных в сутки +7;
  • Оболонский район — 152 больных в сутки +2;
  • Дарницкий район — 353 больных в сутки +11.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 14 мая коронавирусом в Украине заболели 16 847 человек, из них 422 — за сутки. 427 человек выздоровели.

В Украине впервые с начала пандемии зафиксировали, что количество тех, кто выздоровел, превысило количество новых случаев инфицирования.

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