Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 14 мая в Киеве подтвердили еще 52 случая Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 2 012.
Кто заболел за последние сутки:
- 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года;
- 15 мужчин от 23 до 80 лет;
- четыри девочки в возрасте от 2 до 16 лет и два мальчика в возрасте 12 и 16 лет.
Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 394 больных в сутки +5;
- Шевченковский район — 141 больных в сутки +2;
- Соломенский район — 183 больных в сутки +4;
- Днепровский район — 186 больных в сутки +8;
- Святошинский район — 127 больных в сутки +3;
- Деснянский район — 200 больных в сутки +7;
- Подольский район — 102 больных в сутки +3;
- Голосеевский район — 174 больных в сутки +7;
- Оболонский район — 152 больных в сутки +2;
- Дарницкий район — 353 больных в сутки +11.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.
Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.
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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Напомним, по состоянию на 14 мая коронавирусом в Украине заболели 16 847 человек, из них 422 — за сутки. 427 человек выздоровели.
В Украине впервые с начала пандемии зафиксировали, что количество тех, кто выздоровел, превысило количество новых случаев инфицирования.