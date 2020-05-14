Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ослабить карантин во Львове. В частности, с 15 мая в городе заработают:

визовые центры;

магазины одежды, белья и обуви, у которых есть прямой выход на улицу;

непродовольственные рынки.

С 18 мая разрешат работу:

магазинам одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах;

поликлиникам города.

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Мэр Львова Андрей Садовой предупредил, что все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. В случае нарушения их будут штрафовать и закрывать.

Он также добавил, что если в течение трех дней процент положительных результатов будет больше, чем 23% от количества протестированных в сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом во Львовской области заболели 34 человека, в целом количество больных составляет 904.

По состоянию на 14 мая в Украине зафиксировали 16 847 случаев Covid-19, умерли 456 человек, вылечились 4 143 зараженных.