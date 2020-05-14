Литва поможет Украине со средствами защиты для борьбы с Covid-19

По просьбе Украины Литва отправила нам гуманитарную помощь, а именно средства защиты, которые необходимы для борьбы с Covid-19.

Помощь отправили в рамках Восточного партнерства. Также ее получат Армения, Молдова и Грузия. Туда 14 мая груз отправили военными самолетами.

В Украине его доставят наземным транспортом.

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В МИД говорят, что всего на €100 тыс. евро закупили более 52 тыс. щитков для лица. Их изготовили в Литве.

Ранее в варшавском аэропорту имени Шопена приземлился самый большой грузовой самолет в мире Ан-225 Мрия.

Украинский самолет прибыл из Китая, доставив груз медицинского назначения, необходимого для борьбы с коронавирусом.

В Китае на борт Ан-225 загрузили 7 млн медицинских масок типа Р2, несколько тысяч защитных комбинезонов и несколько тысяч защитных шлемов для польских компаний.

Источник: МИД Литвы