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Факты / Украина

Минздрав не против открытия метро в Киеве с 25 мая, но есть условия

Метро в Киеве смогут открыть с 25 мая, если все эпидемиологические показатели позволят это сделать и будут соблюдены все критерии этого этапа смягчения.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы предоставим конкретные предложения по этапам выхода из карантина. Там учтены все критерии, в частности, при каких условиях может открываться городской транспорт и метро. Если Киев уложится в эти критерии, то мы не видим проблемы.

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Напомним, 13 мая мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга сообщил, что обратится к правительству с предложением открыть метро в Киеве с 25 мая.

Такое решение он объяснил тем, что все больше людей возвращаются к работе, поэтому в городе происходит транспортный коллапс.

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