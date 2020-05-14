На Виннитчине священник умер от Covid-19 — жена и трое его детей инфицированы

В Винницкой области от осложнений, вызванных Covid-19, умер 49-летний священнослужитель УПЦ МП. Новый тип коронавируса обнаружили также у его жены и троих детей.

— Зафиксированная седьмая смерть пациента с коронавирусом. Болезнь ему было диагностировали еще 5 мая. Это 49-летний священнослужитель из Винницы, у которого была тяжелая форма заболевания, — рассказал заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Степан Томин.

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Винницкая епархия УПЦ МП выразила соболезнования семье и прихожанам храма священномученика Владимира митрополита Киевского в городе Винница, где при жизни священник был настоятелем.

Напомним, в Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. Всего это 150–200 человек. В частности, от коронавируса скончались трое человек.