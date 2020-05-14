Полиция составила почти 1 200 протоколов на нарушителей карантина в Киеве

С начала карантина в столице полиция составила почти 1 200 протоколов на нарушителей.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-конференции.
— Правоохранители патрулируют публичные места, парки и скверы, улицы города. И они же составляют протоколы в отношении нарушителей, — заявил мэр.
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С начала мая в столице составили 86 протоколов в отношении нарушителей. А за праздничные дни 8-9 мая шесть протоколов.
— Основные нарушения были зафиксированы у памятников и монументов. Там собирались немногочисленные митинги, — обьяснил Кличко.
Ранее мэр Виталий Кличко заявил, что в Киеве не будут поднимать цену на проезд в общественном транспорте после 22 мая.