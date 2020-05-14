Во время пандемии Covid-19 нужно соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть коронавирусом.
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ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Факты ICTV пообщались со специалистом, который дал свои рекомендации по профилактике коронавируса.
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Как не заболеть коронавирусом?
1) Ограничить контакт с реальными или потенциальными больными коронавирусом.
— Необходимо ограничить посещение мест массового скопления людей, социальные контакты, особенно если вы относитесь к группе риска по развитию острых респираторных инфекций.
К этой группе относятся люди старше 60 лет, беременные, люди, страдающие диабетом, онкопатологией, бронхиальной астмой, хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, — комментирует врач-педиатр, медицинский блогер Денис Арман.
2) Использовать защитные перчатки или обрабатывать руки антисептиком.
— Постоянное использование перчаток может приводить к дерматитам. Поэтому важно не сколько использование перчаток, сколько поддержание личной гигиены, — добавляет Денис Арман.
3) Важно и нужно придерживаться элементарных правил личной гигиены.
— Это банально, но сейчас это может спасти вам жизнь, — подводит итог эксперт.
Напомним, ранее мы писали о том, какие симптомы коронавируса. Медики рассказали, какие могут появляться признаки заболевания по дням.
Источник: ВОЗ