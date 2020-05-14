В Черновицкой области с подозрением на коронавирус умер пятимесячный мальчик.

Ребенок имел ВИЧ-инфекцию и был рожден ВИЧ-инфицированной женщиной.

— Мальчик имел врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию, подозрение на коронавирус, — отчитываются в Черновицкой областной государственной администрации.

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Как отмечают представители местной власти, мать умершего ребенка не хотела лечить младенца, последние месяцы она не приносила его на приемы к педиатру. Мальчик умер в областной детской больнице.

По состоянию на 14 мая 2020 года в Черновицкой области 2 516 человек заболели коронавирусом, за последние сутки — 72 новых случаев.

Напомним, ранее мы писали, что в Черновицкой области ввели адаптивный карантин.

Источник: Черновицкая ОГА