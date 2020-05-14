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Факты / Украина

В Кривом Роге выписали 15 человек с Covid-19, двое из них умерли

В Кривом Роге из 15 якобы самовольно выписанных главным врачом больницы № 4 пациентов с коронавирусом двое умерли.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

В больнице работает комиссия, чтобы дать оценку действиям руководства заведения. Пока вина главного врача не доказана.

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— Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она таким образом руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях, — заявил глава Днепропетровской областной рады Святослав Олийник.

Он добавил, что в больнице протестуют всех медработников.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине по состоянию на 14 мая количество зараженных коронавирусом возросло до 16 847 человек, за сутки зафиксировали еще 422 случая.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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