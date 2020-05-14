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Факты / Украина

В киевском метро рассказали, за сколько времени смогут восстановить работу

Киевский метрополитен сможет восстановить работу уже на следующий день после разрешения правительства.

Об этом сообщила начальник информационного центра КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.

— На следующий день. Получаем решение и на следующий день выполняем решение… У нас не приостанавливалась работа предприятия. Были приостановлены пассажирские перевозки, а предприятие — нет. Постоянно все наши сотрудники были на своих рабочих местах. Все, что нужно делать — оно делалось, — сказала она.

Макогон отметила, что на протяжении всего времени ремонтные работы не прекращались.

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По ее словам, никакой подготовки для запуска работы метро не нужно.

— Вся инфраструктура — в рабочем состоянии. Есть решение — открываем двери и работаем с пассажирами, — добавила она.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только по необходимости и с соблюдением всех правил безопасности.

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