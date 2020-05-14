Во Львовской и Волынской областях возможно повышение уровня воды в реках — ГСЧС

Укргидрометцентр предупреждает, что в Украине возможно повышение уровней воды в реках в некоторых регионах.

Так, подъем ожидается в течение 14-16 мая на реках бассейнов Сяна и Западного Буга, в частности в Львовской и Волынской областях.

Вода может подняться на 0,3-0,8 м над текущими уровнями, однако негативных последствий в связи с этим не прогнозируют.

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Напомним, погода в Украине 14 мая резко ухудшилась. В частности, в ряде областей снизилась температура воздуха.

Кроме того, в северных, центральных и западных областях ожидаются осадки.