В Нафтогазе объяснили увольнение Витренко

В Нафтогазе объяснили сокращение исполнительного директора Юрия Витренко.

Для устранения дублирования функций и упрощения взаимодействия подразделений трансформируют группу Нафтогаз.

— В рамках трансформации группа Нафтогаз оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями, — сообщили в компании.

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В Нафтогазе отметили, что также будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы.

К слову, ранее исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил, что получил предупреждение о сокращении его должности.

Источник: DW