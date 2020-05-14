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Факты / Украина / Общество

С 14 мая в Украине отменили штрафные баллы для водителей

С 14 мая в Украине действует закон об отмене штрафных баллов для водителей.

Система штрафных баллов действовала в Украине с 2015 года.

Ранее каждый водитель, который ежегодно получал 150 баллов, мог использовать их вместо денежного штрафа. Каждое нарушение стоило 50 баллов.

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Это касалось таких нарушений:

  • превышение скорости;
  • проезд на запрещающий сигнал;
  • нарушение правил остановки и стоянки;
  • нарушение запрета двигаться по полосе для общественного транспорта, тротуару или пешеходной дорожке;
  • выезд на полосу встречного движения;
  • нарушения правил пересечения ж/д переезда.

С четверга, 14 мая, за нарушение ПДД нужно будет сразу платить штраф.

Ранее правительство разрешило украинским такси передвигаться по отдельным полосам движения для общественного транспорта.

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