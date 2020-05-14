С 14 мая в Украине отменили штрафные баллы для водителей

С 14 мая в Украине действует закон об отмене штрафных баллов для водителей.
Система штрафных баллов действовала в Украине с 2015 года.
Ранее каждый водитель, который ежегодно получал 150 баллов, мог использовать их вместо денежного штрафа. Каждое нарушение стоило 50 баллов.
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Это касалось таких нарушений:
- превышение скорости;
- проезд на запрещающий сигнал;
- нарушение правил остановки и стоянки;
- нарушение запрета двигаться по полосе для общественного транспорта, тротуару или пешеходной дорожке;
- выезд на полосу встречного движения;
- нарушения правил пересечения ж/д переезда.
С четверга, 14 мая, за нарушение ПДД нужно будет сразу платить штраф.
Ранее правительство разрешило украинским такси передвигаться по отдельным полосам движения для общественного транспорта.