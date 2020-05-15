Covid-19 в Дарницком доме-интернате: полиция Киева проводит расследование

Полиция проводит досудебное расследование из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве.

В Дарницкое управление полиции сообщили о том, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения.

Материалы по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Полиция на месте происшествия обеспечивает охрану здания и контролирует режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

Напомним, информация о больных коронавирусом в Дарницком интернате появилась утром, после того как пришли тесты на Covid-19. Инфекцию подтвердили у 53 воспитанника интерната и 28 работников. Из персонала трое в больнице, остальные дома на самоизоляции.