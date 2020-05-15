PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Covid-19 в Дарницком доме-интернате: полиция Киева проводит расследование

Полиция проводит досудебное расследование из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве.

В Дарницкое управление полиции сообщили о том, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения.

Материалы по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Инфицированы 56 медработников: во Львовской больнице скорой вспышка Covid-19

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Полиция на месте происшествия обеспечивает охрану здания и контролирует режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

Напомним, информация о больных коронавирусом в Дарницком интернате появилась утром, после того как пришли тесты на Covid-19. Инфекцию подтвердили у 53 воспитанника интерната и 28 работников. Из персонала трое в больнице, остальные дома на самоизоляции.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка