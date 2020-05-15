Дату открытия детсадов правительство определит 20 мая

В Минобразования ожидают, что Кабмин определит дату открытия детских садов 20 мая.

Об этом сообщила и. о. министра образования Любомира Мандзий.

— Решение об открытии дошкольных образовательных учреждений будет принимать правительство Украины, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Сейчас это обсуждается, готовится так называемый коронавирусный протокол, чтобы обеспечить безопасность детей и воспитателей, — заявила она.

Также Мандзий отметила, что сейчас готовятся методические рекомендации относительно открытия детских садов и безопасности детей. В учреждениях предполагается обязательное наличие антисептиков и средств защиты.

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По ее словам, Министерство образования сейчас проводит переговоры с органами местного самоуправления относительно обеспечения детских садов всем необходимым.

— Нам необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе. Позволяет ли ситуация в городе, районе, селе открыть учреждения дошкольного образования. Общее рамочное решение правительства о дате открытия детсадов будет 20 мая, но необходим подготовительный этап к обеспечению безопасности учреждений, — добавила Мандзий.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Денис Шмыгаль заявил об открытии детских садов после запуска работы междугородного и пригородного транспорта. А этот процесс будет происходить согласно плану поэтапного выхода из карантина.