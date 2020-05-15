Пандемия коронавируса ежедневно поражает тысячи людей во всем мире, а вакцины от этой опасной инфекции пока нет.
В Украине количество больных Covid-19 приближается к 18 тысячам.
Факты ICTV узнали, как и где в Украине можно провериться на коронавирус.
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Можно ли приобрести тест на коронавирус в аптеке
Тест-системы на выявление коронавируса можно приобрести в украинских аптеках.
Стоимость такого экспресс-теста колеблется в пределах 400-600 грн.
Хотя особой подготовки для его проведения не надо, лучше сделать это у врача.
Где провериться на коронавирус в Киеве
В столице сдать тест можно в двух лабораториях:
- Киевская национальная референс-лаборатория (ул. Ярославская, 41)
- Киевская областная инфекционная лаборатория (ул. Багговутовская, 1)
Кроме того, тест-системы есть в семи киевских больницах:
- Александровская больница (ул. Шелковичная, 39/1)
- Городская клиническая больница №4 (ул. Соломенская, 17)
- Городская клиническая больница №9 (ул. Рижская, 1)
- Детская больница №1 (ул. Богатырская, 30)
- Детская больница №2 (ул. Алишера Навои, 3)
- Инфекционная детская больница (ул. Дегтяревская, 23)
- Родильный дом №4 (просп. Героев Сталинграда, 16)
Тест на коронавирус в государственных больницах и лабораториях делают бесплатно.
Киевские частные клиники также предлагают тесты на выявление Covid-19, однако Минздрав не может гарантировать достоверность их результатов.
Где провериться на коронавирус в регионах
Винница:
- Винницкая инфекционная больница;
- Инфекционное отделение городской клинической больницы №1.
Днепр:
- Днепровская городская больница;
- Криворожская инфекционная больница №1.
Житомир:
- Городская больница №1.
Запорожье
- Областная инфекционная клиническая больница.
Львов:
- Львовская инфекционная больница;
- Восьмая городская больница;
- Госпиталь в Винниках;
- Стебницкая городская больница;
- Стрыйская центральная городская больница;
- Сокальская ЦРБ;
- Каменка-Бугская ЦРБ;
- Яворовская ЦРБ;
- Рудковская больница.
Ровно:
- Центральная городская больница;
- Сарнская ЦРБ.
Тернополь:
- Инфекционное отделение городской детской больницы.
Харьков:
- Клинические больницы №28 и №31;
- Многопрофильная больница №18;
- Родильный дом №2.
Коронавирус — это респираторное заболевание. Срочно звоните своему семейному врачу в случае повышенной температуры, кашля, чихания, головной боли, одышки, покраснения глаз, боли в мышцах или лихорадки.
Если у вас нет семейного врача, позвоните на горячую линию НСЗУ — 1677.
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