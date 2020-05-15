Пробки в Киеве 15 мая достигли 6 баллов КАРТА

Утром в пятницу, 15 мая, в Киеве зафиксированы 6-балльные пробки из-за ДТП.

По состоянию на 9.00 Южный мост тянется из-за двух аварий в обе стороны движения. На Северном мосту также произошло ДТП — там тянучка до проспекта Шухевича, на котором тоже столкнулись авто.

Сегодня на всех мостах столицы есть проблемы для водителей.

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В центре города значительных серьезных заторов не наблюдается, однако традиционно машины тянутся на участках проспекта Победы, Лобановского, Воздухофлотском, бульваре Шевченко и Леси Украинки, улице Набережно-Крещатицкой.

Как известно, после ослабления карантина в Киеве с 12 мая было увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта.