Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

ДТП и почти заблокированные мосты: пробки в Киеве (КАРТА)

Утром в пятницу, 15 мая, в Киеве зафиксированы 6-балльные пробки из-за ДТП.

По состоянию на 9.00 Южный мост тянется из-за двух аварий в обе стороны движения. На Северном мосту также произошло ДТП — там тянучка до проспекта Шухевича, на котором тоже столкнулись авто.

Сегодня на всех мостах столицы есть проблемы для водителей.

Пробки в Киеве 15 мая достигли 6 баллов КАРТА

Читайте: Как ухаживать за авто во время карантина – 5 правил

В центре города значительных серьезных заторов не наблюдается, однако традиционно машины тянутся на участках проспекта Победы, Лобановского, Воздухофлотском, бульваре Шевченко и Леси Украинки, улице Набережно-Крещатицкой.

Пробки в Киеве 15 мая достигли 6 баллов КАРТА

Как известно, после ослабления карантина в Киеве с 12 мая было увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка