Во Львове на коронавирус заболели 56 медиков больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил директор больницы Олег Самчук.

— Мы помогаем сохранить жизнь и здоровье каждому, но платим за это высокую цену.

Несмотря на все необходимые меры безопасности 56 медработников нашей больницы заболели коронавирусом, 20 находятся в стационаре инфекционной больницы, четверо уже выздоровели, — сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.

Больница скорой медицинской помощи — крупнейшая в Западной Украине. 1800 медработников, постоянно 600-650 пациентов. Два последних месяца, с тех пор часть медучреждений перепрофилировалась под борьбу с коронавируса, пациентов в неотложных состояниях — травмы, инсульты, инфаркты — из города и всей области везут именно туда.

— Каждый, спасая жизни других, они подвергают опасности свое. Так, к нашему заведения не везут пациентов с подозрением на коронавирус, когда о ней известно. Но мы не застрахованы от того, что пациент, которому просто сейчас нужно остановить кровотечение, не является бессимптомным носителем Covid-19, — говорит Самчук.

В последнее время в больнице выполняют 25-30 неотложных операций в сутки. Для сравнения — раньше таких хирургических вмешательств было 12-13. В отделении хирургии, которое рассчитано на 70 пациентов, сейчас их 119. Чтобы освободить места под следующие госпитализации, а также минимизировать риск инфицирования, пациентов выписывают сразу, как только их состояние это позволяет, хотя, при других обстоятельствах, день-другой оставляли бы в больнице.

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Поскольку Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова не входит в перечень опорных в борьбе с коронавирусом заведений, медработники не могут рассчитывать на повышенные зарплаты. Администрация больницы уже обратилась к депутатам горсовета с просьбой позаботиться и об их работниках, ведь рискуют они так же как и те, которые работают в инфекционных больницах.

Всего во Львове коронавирусом заболели 100 медработников. Каждый из них в качестве компенсации от городского совета должен получить по 20 тыс. гривен. Об этом заявил Андрей Садовый.

Напомним, по состоянию на 15 мая в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения коронавирусом, за сутки — 483.