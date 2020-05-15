Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.
До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.
На утро пятницы, 15 мая, зафиксированы 483 новых случая заболевания коронавирусом в Украине за минувшие сутки.
20 человек из числа ранее заболевших скончались, 330 выздоровели.
Днем ранее сообщалось о 422 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 13 мая – о 402 новых заболевших.
В Винницкой области от осложнений, вызванных Covid-19, умер 49-летний священнослужитель УПЦ МП. Новый тип коронавируса обнаружили также у его жены и троих детей.
— Зафиксированная седьмая смерть пациента с коронавирусом. Болезнь ему было диагностировали еще 5 мая.
Это 49-летний священнослужитель из Винницы, у которого была тяжелая форма заболевания, — рассказал заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Степан Томин.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ослабить карантин во Львове. В частности, с 15 мая в городе заработают:
визовые центры;
магазины одежды, белья и обуви, у которых есть прямой выход на улицу;
непродовольственные рынки.
С 18 мая разрешат работу:
магазинам одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах;
поликлиникам города.
Мэр Львова Андрей Садовой предупредил, что все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. В случае нарушения их будут штрафовать и закрывать.
Он также добавил, что если в течение трех дней процент положительных результатов будет больше, чем 23% от количества протестированных в сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина.