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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

На утро пятницы, 15 мая, зафиксированы 483 новых случая заболевания коронавирусом в Украине за минувшие сутки.

20 человек из числа ранее заболевших скончались, 330 выздоровели.

Днем ранее сообщалось о 422 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 13 мая – о 402 новых заболевших.

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Прямая трансляция
09:15 - 15 мая

483 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки.

20 человек из числа ранее заболевших скончались, 330 выздоровели.

Днем ранее сообщалось о 422 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 13 мая – о 402 новых заболевших.

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08:49 - 15 мая

8 украинских граждан умерли от Covid-19 за пределами Украины, сообщило Министерство иностранных дел.

В то же время побороли заболевание 68 граждан Украины. В частности, 22 украинцев вылечились в Греции, 6 – в Польше, 5 — в Испании.

Продолжают бороться с болезнью 145 украицев. В частности, в Италии — 121 человек. Также 6 украинцев болеют Covid-19 в Чехии, 4 – в Германии, 3 — в Австрии, по 2 — в США и Швеции.

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08:47 - 15 мая

Эпицентр европейской вспышки коронавируса сейчас в Украине, России и Беларуси, заявил председатель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

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23:41 - 14 мая

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус умер пятимесячный мальчик.

Ребенок имел ВИЧ-инфекцию и был рожден ВИЧ-инфицированной женщиной.

— Мальчик имел врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию, подозрение на коронавирус, — отчитываются в Черновицкой областной государственной администрации.

Как отмечают представители местной власти, мать умершего ребенка не хотела лечить младенца, последние месяцы она не приносила его на приемы к педиатру. Мальчик умер в областной детской больнице.

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23:39 - 14 мая

В Винницкой области от осложнений, вызванных Covid-19, умер 49-летний священнослужитель УПЦ МП. Новый тип коронавируса обнаружили также у его жены и троих детей.

— Зафиксированная седьмая смерть пациента с коронавирусом. Болезнь ему было диагностировали еще 5 мая.

Это 49-летний священнослужитель из Винницы, у которого была тяжелая форма заболевания, — рассказал заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Степан Томин.

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23:37 - 14 мая

В Ивано-Франковске от коронавируса умер врач-онкохирург Игорь Закала.

Медик заболел в апреле, а после ухудшения состояния здоровья его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Закала умер от осложнений, вызванных Covid-19.

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17:08 - 14 мая

В Ивано-Франковске в связи со смягчением карантинных мероприятий заработало все, что разрешено постановлением Кабинета министров Украины, кроме стоматологий, которые возобновят работу 22 мая.

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15:57 - 14 мая

В Кривом Роге из 15 якобы самовольно выписанных главным врачом больницы № 4 пациентов с коронавирусом двое умерли.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

В больнице работает комиссия, чтобы дать оценку действиям руководства заведения. Пока вина главного врача не доказана.

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15:43 - 14 мая

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.

Решение вступит в силу после опубликования.

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14:14 - 14 мая

Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ослабить карантин во Львове. В частности, с 15 мая в городе заработают:

  • визовые центры;
  • магазины одежды, белья и обуви, у которых есть прямой выход на улицу;
  • непродовольственные рынки.

С 18 мая разрешат работу:

  • магазинам одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах;
  • поликлиникам города.

Мэр Львова Андрей Садовой предупредил, что все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. В случае нарушения их будут штрафовать и закрывать.

Он также добавил, что если в течение трех дней процент положительных результатов будет больше, чем 23% от количества протестированных в сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина.

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