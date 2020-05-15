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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 15 мая в Киеве подтвердили еще 56 случаев Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 2 068.

В целом умерли 43 человека, однако 200 пациентов выздоровели.

Кто заболел:

  • 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет;
  • 19 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет;
  • 10 детей: 2 девочки в возрасте 9 и 13 лет и 8 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

15 мая прирост заболевания за сутки составил 52 человека, а 13 мая 30 человек. Сейчас статистика заражений в сутки увеличивается.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 399 больных в сутки +5;
  • Шевченковский район — 146 больных в сутки +5;
  • Соломенский район — 186 больных в сутки +3;
  • Днепровский район — 193 больных в сутки +7;
  • Святошинский район — 133 больных в сутки +6;
  • Деснянский район — 208 больных в сутки +8;
  • Подольский район — 104 больных в сутки +2;
  • Голосеевский район — 179 больных в сутки +5;
  • Оболонский район — 157 больных в сутки +5;
  • Дарницкий район — 363 больных в сутки +10.

 

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 15 мая в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения коронавирусом, за сутки — 483.

В общем 4 473 пациента выздоровели после заражения Covid-19 и 476 человек умерли.

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