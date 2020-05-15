Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 15 мая в Киеве подтвердили еще 56 случаев Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 2 068.
В целом умерли 43 человека, однако 200 пациентов выздоровели.
Кто заболел:
- 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет;
- 19 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет;
- 10 детей: 2 девочки в возрасте 9 и 13 лет и 8 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
15 мая прирост заболевания за сутки составил 52 человека, а 13 мая 30 человек. Сейчас статистика заражений в сутки увеличивается.
Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 399 больных в сутки +5;
- Шевченковский район — 146 больных в сутки +5;
- Соломенский район — 186 больных в сутки +3;
- Днепровский район — 193 больных в сутки +7;
- Святошинский район — 133 больных в сутки +6;
- Деснянский район — 208 больных в сутки +8;
- Подольский район — 104 больных в сутки +2;
- Голосеевский район — 179 больных в сутки +5;
- Оболонский район — 157 больных в сутки +5;
- Дарницкий район — 363 больных в сутки +10.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.
Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.
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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Напомним, по состоянию на 15 мая в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения коронавирусом, за сутки — 483.
В общем 4 473 пациента выздоровели после заражения Covid-19 и 476 человек умерли.