Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 15 мая в Киеве подтвердили еще 56 случаев Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 2 068.

В целом умерли 43 человека, однако 200 пациентов выздоровели.

Кто заболел:

27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет;

19 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет;

10 детей: 2 девочки в возрасте 9 и 13 лет и 8 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

15 мая прирост заболевания за сутки составил 52 человека, а 13 мая 30 человек. Сейчас статистика заражений в сутки увеличивается.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 399 больных в сутки +5;

— 399 больных в сутки +5; Шевченковский район — 146 больных в сутки +5;

— 146 больных в сутки +5; Соломенский район — 186 больных в сутки +3;

— 186 больных в сутки +3; Днепровский райо н — 193 больных в сутки +7;

н — 193 больных в сутки +7; Святошинский район — 133 больных в сутки +6;

— 133 больных в сутки +6; Деснянский район — 208 больных в сутки +8;

— 208 больных в сутки +8; Подольский район — 104 больных в сутки +2;

— 104 больных в сутки +2; Голосеевский район — 179 больных в сутки +5;

— 179 больных в сутки +5; Оболонский район — 157 больных в сутки +5;

— 157 больных в сутки +5; Дарницкий район — 363 больных в сутки +10.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 15 мая в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения коронавирусом, за сутки — 483.

В общем 4 473 пациента выздоровели после заражения Covid-19 и 476 человек умерли.