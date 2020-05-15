Массовое тестирование на антитела к Covid-19 могут запустить на следующей неделе — Минздрав

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к Covid-19.

Об этом заявили во время традиционного совещания в Офисе президента 15 мая.

Тестирование на антитела могут начать на следующей неделе.

Читайте: Где пройти тест на коронавирус в Киеве и регионах

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты.

— Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую ​​тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавируса, — отметил президент Владимир Зеленский.

Напомним, по состоянию на 15 мая в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения коронавирусом, за сутки — 483.

В общем 4 473 пациента выздоровели после заражения Covid-19 и 476 человек умерли.