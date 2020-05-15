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Факты / Украина / Общество

Новая вспышка коронавируса в Киеве: 81 больной в Дарницком интернате для девушек

В столичном Дарницком интернате для девушек обнаружили 81 человека с Covid-19 — это новый очаг возгорания коронавируса в Киеве.

Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения.

В общем протестировали 182 человека. 

По результатам тестов — больных 81 человек:

  • 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет
  • 26 женщин и двое мужчин из персонала интерната

В больницу госпитализировали 3 пациентов из числа персонала. Другая часть персонала — на самоизоляции дома, под контролем врачей.

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Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.

Вирус занесла одна женщина — младшая медсестра одной из групп интерната.

— Такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает.

Сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек — полностью закрыт на карантин, — отметил Кличко.

Напомним, в Киеве за сутки 56 человек заболели Covid-19. По состоянию на 15 мая в столице подтвердили 2 068 случаев коронавируса.

В целом умерли 43 человека, однако 200 пациентов

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