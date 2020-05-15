Шмыгаль раскритиковал повышенные цены на зеленую энергию

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что во время кризиса в энергетике страна не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе.

Об этом он заявил во время встречи в правительстве в. и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец и с представителями компаний, работающими в сфере возобновляемой энергетики.

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— Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии, — отметил Денис Шмыгаль.

Сторонам удалось договориться о доработке Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики.

Напомним, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК Энергоатом будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще семи – ограничено.

Остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать работающие на дорогом “зеленом” тарифе солнечные станции ДТЭК и других компаний. Отключение АЭС, которые дают дешевую энергию, привело к росту цен на электроэнергию на 46%. Такие системные действия правительства направлены на сознательное повышение стоимости электроэнергии в интересах частного монополиста, а не для поддержки всей украинской промышленности.

Впоследствии 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.