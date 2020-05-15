Вспышка Covid-19 в киевском интернате: первые подробности и кто принес болезнь

Информация о больных коронавирусом в Дарницком интернате в Киеве появилась утром, после того как пришли тесты на Covid-19.

Об этом заявил в комментарии Фактам ICTV директор департамента социальной политики мэрии Киева Руслан Свитлый.

Инфекцию подтвердили у 53 воспитанника интерната и 28 работников. Из персонала трое в больнице, остальные дома на самоизоляции.

Читайте: Инфицированы 56 медработников: во Львовской больнице скорой вспышка Covid-19

— У детей болезнь протекает бессимптомно. Мы установили медицинские посты в интернате для лечения и контроля, — пояснил Свитлый.

Больных детей отделили от тех, у кого не подтвердили коронавирус. Друг с другом они не контактируют — находятся в разных зданиях интерната.

В интернате на Дарнице проживают и лечатся дети с ментальными болезнями. Часть из них, родители забрали домой с начала карантина, но здесь остались 182 воспитанника и персонал.

Работники, у кого коронавирус не подтвердился, остались в интернате и дальше будут работать с детьми.

— Коронавирус занесла медсестра. Сначала у нее не было никаких признаков, но когда появились — она ​​обратилась в больницу. Мы протестировали все 182 человека, которые здесь живут или работают, — заявил Руслан Свитлый.

На входе в интернат поставили муниципальную стражу и пост спасателей, которые занимаются дезинфекцией.

Как сообщали Факты ICTV, в Дарницком интернате для девочек в Киеве обнаружили 81 человек с Covid-19 — это новый очаг возгорания коронавируса в Киеве.