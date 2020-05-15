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Факты / Украина / Общество

Туристический сезон летом состоится, но будет не таким, как раньше — Кулеба

В Министерстве иностранных дел сообщили, что восстановление пассажирского авиасообщения с другими странами для туристических целей будет зависеть от динамики пандемии коронавируса.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что туристический сезон летом 2020 года произойдет, но он будет не таким, как раньше.

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— Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но готовы действовать оперативно, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом состоится. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы. Он будет обусловлен рядом противоэпидемических мер, — заявил он.

Также глава МИД добавил, что пока страны ЕС ведут дебаты о том, как спасти туристическую индустрию с одной стороны, а с другой — не спровоцировать новую вспышку болезни после открытия границ.

Напоминаем, что сейчас Украина ведет переговоры о возобновлении чартерных рейсов с тремя странами.

Источник: РБК-Украина

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