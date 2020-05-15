В Хмельницкой области 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ МП заболели коронавирусом.

Заболевшие контактировали с 54-летним монахом, который скончался от Covid-19 12 мая.

— Они находятся на амбулаторном лечении, — рассказали в Хмельницкой областной государственной администрации.

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По словам местных властей, с 14 мая на территории монастыря ввели карантин. Ограничения касаются посещения монастыря и проведения любых мероприятий.

Напомним, ранее мы писали, что в Хмельницкой области коронавирусом заболел сотрудник АЭС. Мужчина заразился сразу после возвращения из отпуска, диагноз подтвердило ПЦР-тестирование.

Источник: Хмельницкая ОГА