Во Львове заболевшим Covid-19 медикам выплатят по 20 тыс. грн

Львовская городская власть планирует выделить по 20 тыс. грн всем медицинским работникам, которые заболели коронавирусом.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
— Безопасность медработников — в приоритете. Мы обязаны заботиться о тех, кто спасает нашу жизнь, — отметил Андрей Садовый.
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Мэр города сообщил, что во Львовской больницы скорой помощи нагрузка на хирургию выросла почти в три раза, хотя это заведение не является опорным.
Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины планирует на 50% повысить заработные платы медицинским работникам. Рост зарплат может произойти уже с 1 июля 2020 года.
Источник: Андрей Садовый