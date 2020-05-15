Во Львове заболевшим Covid-19 медикам выплатят по 20 тыс. грн

Львовская городская власть планирует выделить по 20 тыс. грн всем медицинским работникам, которые заболели коронавирусом.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

— Безопасность медработников — в приоритете. Мы обязаны заботиться о тех, кто спасает нашу жизнь, — отметил Андрей Садовый.

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Мэр города сообщил, что во Львовской больницы скорой помощи нагрузка на хирургию выросла почти в три раза, хотя это заведение не является опорным.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины планирует на 50% повысить заработные платы медицинским работникам. Рост зарплат может произойти уже с 1 июля 2020 года.

Источник: Андрей Садовый