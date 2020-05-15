Коронавирус в Украине: почему задерживают результаты ПЦР-тестов

Украинцев с подозрением на коронавирус проверяют бесплатно и, что важно, — быстро. По крайней мере, в этом нас убеждают в Министерстве здравоохранения. В настоящее время методом ПЦР исследованы уже более 200 тыс. образцов.

— Всего ПЦР-тестирование делают в Украине 59 лабораторий. В среднем до 3-4 дней — это максимальный срок, — уверял глава ведомства Максим Степанов на одном из последних утренних брифингов.

И это в то время, как в Национальном институте рака, где из-за обнаруженного у пациентки коронавируса на прошлой неделе на карантин закрыли целое отделение опухолей легких, врачи за свой счет проверялись в частной лаборатории. Почему? Ибо результат оттуда получили за 10 часов.

— В столичной лаборатории нам озвучили срок в 12 суток. Вы себе можете на секунду представить, если бы у меня в Институте лежала пациентка с Covid-19 еще 10 или 12 дней и ждала результата, был бы инфицирован весь Институт! Это все равно, что ловить гранату без кольца, — заявил и. о. главного врача Национального института рака Богдан Борисюк.

Таким же путем идут и в детском отделении НИР, которое сейчас заполнено пациентами — их 40. Химиотерапии и операции на время карантина не остановили, перед детьми и родителями поставили единственное условие — отрицательный ПЦР-тест. И хотя государственные лаборатории не отказывают в бесплатном обследовании, пациенты идут к частникам.

— Информация от Киевского лабораторного центра: они, конечно, примут от нас образцы на обследование, но срок ожидания может составлять до 10 суток! Вы себе можете такое представить? — возмущается заведующий отделением детской онкологии НИР Григорий Климнюк.

В профильном парламентском комитете в это не верят. Его председатель Михаил Радуцкий в комментарии Фактам ICTV сказал:

— Я не могу вам сказать, сколько дней: два, один или четыре, но я уверен, что очереди на 10 дней у нас в стране точно нет на сегодня.

Украинцев с подозрением на коронавирус в режиме ожидания сейчас тысячи. Интернет переполнен похожими историями. Офицер патрульной полиции Киева Евгений Зборовский результата ждал ровно 10 дней. Образец сдал 27 апреля, а ответ получил аж 6 мая.

Максим Головкин — украинец, который дольше всех болел коронавирусом — 50 суток. И результат последнего ПЦР-теста получил через неделю.

А онкобольная мама Виктории Гавеги ждала целых 11 дней. Без отрицательного результата ПЦР-теста женщина не могла лечь под капельницу. В это время у нее до 39 градусов повысилась температура. Если бы приехала скорая, ее бы забрали в инфекционную больницу.

— Почему так долго? Я звонила даже в Минздрав. Мне говорили, что ничем помочь не могут, звоните в лабораторию и узнавайте, сделан ли тест. В лабораторию было очень трудно дозвониться, потому что трубку там никто не брал. После долгих попыток все же сняли трубку и вошли в положение, — рассказывает Виктория Гавега.

Люди вынуждены ждать, потому что лаборатории буквально завалены работой. Руководитель столичного лабораторного центра по телефону рассказала, что приходят на работу в 7.00, а идут в 2.00. Ежедневно получают от 800 до 1,5 тыс. образцов, а проверить успевают лишь 400.

Не лучше ситуация и во Львове. Львовский областной лабораторный центр в настоящее время выдает результаты по образцам, которые отбирали неделю назад.

— Тремя лабораториями в день мы можем обработать 300-340 образцов, а у нас сейчас в холодильнике лежит 1 383 образца. И ежедневно поступает от 400 до 600 проб. Задержка исследования — 5-6 дней, — говорит директор Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Роман Павлов.

Во Львове, кстати, работники лаборатории обещанных 300% надбавки в глаза не видели. В Черновцах, где эпидемия вспыхнула в первую очередь, люди также падают с ног, потому что два месяца без передышки.

— Когда они прорабатывают около 500 образцов, на самом деле очень грустно и очень больно на них смотреть, потому что это уже 00.00. Это безумная усталость. Я каждый день очень переживаю, смогут ли они прийти на работу завтра, — говорит и. о. директора Черновицкого областного лабораторного центра Наталья Гопко.

Главный санитарный врач Житомира Зиновий Парамонов на прошлой неделе вообще подписал письмо в медучреждения области, что из-за большой нагрузки три дня областная лаборатория образцов не будет принимать вовсе. В Житомир сразу примчался профильный заместитель министра Виктор Ляшко. Образцы, которые накопились, передали в соседние регионы, а врача, который “не смог организовать работу”, чуть не уволили. За него вступился коллектив, написав письмо с просьбой оставить руководителя президенту и премьер-министру.

Из позитива в этой ситуации: Житомир купил еще один аппарат для ПЦР-тестирования, там уже начали обучать персонал. Нехватка кадров из-за низких зарплат — это действительно большая проблема.

В Ивано-Франковске, где еще в марте поняли, что не справляются, дополнительно привлекли две лаборатории при областной и инфекционной больницах и вместо десяти дней ожидания теперь результат получают максимум за три.

Одна из частных лабораторий, которая на поверку тратит сутки, пациентов детского отделения Института рака согласилась обследовать за 900 грн. Обычно цена теста стартует от 2 400 грн. Платят благотворительные фонды Краб и Залог. Но это локальные решения.

Будут ли проблему решать на уровне общегосударственном, особенно учитывая то, что на лаборатории с прошлой недели ложится еще и тестирование пациентов для плановых операций? С этим вопросом Факты ICTV обратились и в Минздрав, и в Центр общественного здоровья. Ответ пока получили только от второй структуры.

По словам и. о. председателя ЦОС Игоря Кузина, самая большая проблема в том, что в лабораториях отсутствует автоматический процесс подготовки образцов к проверке. На выделение материала уходит много времени. Именно эту проблему может и должна решить закупка скоростного оборудования, которая уже сейчас рассматривается.

— Уже были представлены предложения, чтобы за счет созданного Кабинетом министров Украины резервного фонда областные лабораторные центры закупили дополнительно автоматические станции пробоподготовки. Тогда каждая лаборатория сможет проводить в разы больше исследований. Дополнительно мы уже сейчас дискутируем по включению диагностического иммуноферментного метода (ИФА), чтобы максимально охватить аудиторию, которая требует скрининга. Он может дать определенную прогностическую ценность и быть полезным для эпиднадзора, — говорит Игорь Кузин.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что во Львовской больнице скорой вспышка Covid-19.

Ирина Заславец