Как не заболеть коронавирусом на работе

Как ухаживать за своим рабочим местом?
Всегда следите, чтобы ваше рабочее место было чистым, не ставьте на стол лишние вещи.
Поверхности (столы, полки) и предметы (компьютер, клавиатуру, телефон) следует регулярно протирать средствами для дезинфекции.
Как обеспечить тщательную гигиену для рук?
Всегда тщательно мойте руки.
Поставьте дозаторы для дезинфекции рук на видные места на столах или полках в рабочих зонах, а также обеспечьте наличие мест, где рабочие могут мыть руки с мылом.
Что делать с использованными масками?
Хирургические маски для лица и бумажные салфетки должны быть в наличии для тех, у кого может появиться насморк или кашель на работе.
Убедитесь также, что у вас есть мусорки, которые закрываются для надлежащей утилизации использованных средств.
Что делать, если у кого-то из коллег есть симптомы коронавируса?
Проинформируйте своих работников, что в случае, если коронавирус начнет распространяться в вашей общине, все, кто имеет даже легкий кашель и немного повышенную температуру, должен остаться дома.
Как быть с командировками?
Если вам срочно нужно в командировку, проверьте советы вашей страны по поводу путешествий.
Также внимательно изучите правила того города, куда направляетесь.
Можно ли посещать массовые мероприятия?
По возможности, следует придерживаться любых местных ограничений на поездки, передвижения и массовые мероприятия.
Лучше попробовать перевести все в онлайн-режим. Популяризирует регулярную работу с помощью интернет-технологий.