Как не заболеть коронавирусом на работе

Как уберечься от коронавируса на работе

Несмотря на то, что в Украине действует карантин, все же многим людям ежедневно приходится выходить на работу.

Кроме того, с 11 мая карантинные ограничения ослабляют и на свои рабочие места возвращаются все больше работников.

Чтобы вы не рисковали своим здоровьем, Факты ICTV совместно с ВОЗ собрали советы, как обезопасить себя от Covid-19 на рабочем месте и что делать, если кто-то из коллег заболел.