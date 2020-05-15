Европарламент одобрил €1,2 млрд для Украины на преодоление последствий пандемии

15 мая Европейский парламент одобрил выделение Украине €1,2 млрд займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса Covid-19.

Голосование по этому вопросу состоялось днем по ускоренной процедуре, но результаты объявили вечером из-за дистанционной процедуры голосования и необходимостью подсчитать голоса.

За решение проголосовали 547 евродепутатов, 93 выступили против, 47 воздержались.

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Теперь решение должен утвердить Совет ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в €1,2 млрд для преодоления последствий пандемии двумя траншами. Первые €600 млн страна получит при условии успешного сотрудничества с МВФ. Для перечисления еще €600 млн нужно провести реформы.