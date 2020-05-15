Зеленский подписал закон о массовом тестирование на Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о массовом тестирование на коронавирус.

Согласно закону, в стране вводится обязательное тестирование пациентов с признаками коронавируса и контактных лиц на амбулаторном и стационарном уровнях.

Также обязательное тестирование распространяется на медицинских работников, работающих с больными Covid-19, сотрудников полиции, Национальной гвардии и других работников, привлеченных к борьбе с коронавирусом.

— Министерство здравоохранения Украины должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США, — заявили в Офисе президента.

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Закон также предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространения коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории, с учетом ограничений в отношении такого привлечения.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к Covid-19.

Тестирование на антитела могут начать на следующей неделе.