Буковине денег не хватило: как регионы выплачивают 300% надбавки медикам

Медики 14 регионов Украины полностью получили надбавки до 300% оклада за март, а остальные — застряли в бюрократической волоките.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания в Офисе президента.

При этом в Николаевской области не фиксировали ни одного больного коронавирусом в марте, а Черновицкая область, где вирус распространился в больших масштабах, потребует дофинансирования.

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Остальные регионы продолжал осуществлять выплаты до начала следующей недели.

— В Херсонской области все выплаты завершилась на прошлой неделе, среди лидеров — и Днепропетровская и Львовская области. В то же время Волынь, Луганская и Ровенская области и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что Минздрав Украины будет инициировать внесение изменений в госбюджет для увеличения зарплат медицинским работникам с 1 июля.