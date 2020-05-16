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Факты / Украина / Общество

Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал празднование Дня Европы.

— Сегодня мы отмечаем особый праздник — День Европы. Уверен, что Украина — это Европа не должно стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания.

Зеленский отметил, что Европа — это прежде всего способ мышления и она начинается с каждого из нас, с каждого гражданина.

— С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С аллергии на то, чтобы брать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в помойку.

Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день.

В этом году европейцы отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз.

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Как говорил Робер Шуман, Европа не будет построена сразу или по единому плану. Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается.

— Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины.

Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи! — заявил Владимир Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что День Европы означает для Украины и как его начали праздновать.

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