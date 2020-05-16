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Факты / Украина / Политика

День Европы для Украины — это символ единения с европейскими народами — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратися к украинцам и прокомментировал празднование Дня Европы.

— Украина отстояла свое движение по европейскому вектору кровью и жизнью сотен наших сограждан. И сегодня она продолжает его защищать на Востоке, — написал Шмыгаль.

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Также он добавил, что День Европы означает для Украины единение с европейскими народами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал празднование Дня Европы.

Источник: Денис Шмыгаль

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