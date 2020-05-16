Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.
До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.
На утро субботы, 16 мая, зафиксированы 528 новых случаев заболевания коронавирусом в Украине за минувшие сутки.
21 человек из числа ранее заболевших скончались, 433 выздоровели.
Днем ранее сообщалось о 483 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 14 мая – о 422 новых заболевших.
Городские власти Запорожья выделят 1 млн грн на доплату медикам, задействованным в лечении больных Covid-19, поскольку, обещанных им доплат от государства до сих пор нет, заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк.
Проект решения о выделении из городского бюджета Запорожья 1 млн грн для доплат медикам, задействованным в борьбе с короновирусной инфекцией, будет внесен на утверждение ближайшей сессии Запорожского горсовета.
— Центральная власть заявила, что деньги из госбюджета за март давно распределены по областям, но до городских учреждений охраны здоровья они до сих пор не дошли.
Далее бороться с бюрократией мы не имеем права. Мы найдем 1 млн грн, чтобы обеспечить медиков тем, что им принадлежит, — заявил Буряк.