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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

На утро субботы, 16 мая, зафиксированы 528 новых случаев заболевания коронавирусом в Украине за минувшие сутки.

21 человек из числа ранее заболевших скончались, 433 выздоровели.

Днем ранее сообщалось о 483 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 14 мая – о 422 новых заболевших.

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Прямая трансляция
12:02 - 16 мая

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 406 больных в сутки +7;
  • Шевченковский район — 147 больных в сутки +1;
  • Соломенский район — 190 больных в сутки +4;
  • Днепровский район — 209 больных в сутки +16;
  • Святошинский район — 137 больных в сутки +4;
  • Деснянский район — 223 больных в сутки +15;
  • Подольский район — 109 больных в сутки +5;
  • Голосеевский район — 184 больных в сутки +5;
  • Оболонский район — 166 больных в сутки +9;
  • Дарницкий район — 450 больных в сутки +87.

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Х
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10:54 - 16 мая

По состоянию на 16 мая в Киеве зафиксировали 153 новых случая коронавируса. Среди них – 17 медиков.

Умерли за прошедшие сутки два человека. В Киеве зафиксировали 45 летальных случаев.

Всего Covid-19 подтвердился у 2221 человека.

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Х
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10:52 - 16 мая

Министр здравоохранения Максим Степанов намерен в понедельник подписать приказ о введении массового ИФА-тестирования для выявления антител к Covid-19.

Степанов рассчитывает на то, что введение массовой ИФА-диагностики позволит значительно расширить круг лиц, тестировать.

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Х
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09:35 - 16 мая

По состоянию на 09.00 16 мая на Тернопольщине обнаружили 1065 случаев коронавируса, 22 — летальных, 547 человек выздоровели.

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Х
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09:33 - 16 мая

По состоянию на 09.00 16 мая: во Львове и Львовской области 969 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом:

  • 27 — летальные;
  • 186 — выздоровели.

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Х
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09:25 - 16 мая

Коронавирус в Украине 16 мая обнаружен у 17 858 человек. За сутки еще у 528 людей подтвердили Covid-19, за сутки умер еще 21 человек. В то же время, 433 — выздоровели.

— По состоянию на 9.00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 497 летальных, 4 906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.

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Х
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23:51 - 15 мая

Большие торговые центры в столице можно открывать после возобновления работы метро, ​​сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Нужно понимать, что люди добираются на работу на общественном транспорте. В том числе, и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах.

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Х
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21:47 - 15 мая

В Хмельницкой области 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ МП заболели коронавирусом.

Заболевшие контактировали с 54-летним монахом, который скончался от Covid-19 12 мая.

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Х
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20:24 - 15 мая

Городские власти Запорожья выделят 1 млн грн на доплату медикам, задействованным в лечении больных Covid-19, поскольку, обещанных им доплат от государства до сих пор нет, заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк.

Проект решения о выделении из городского бюджета Запорожья 1 млн грн для доплат медикам, задействованным в борьбе с короновирусной инфекцией, будет внесен на утверждение ближайшей сессии Запорожского горсовета.

— Центральная власть заявила, что деньги из госбюджета за март давно распределены по областям, но до городских учреждений охраны здоровья они до сих пор не дошли.

Далее бороться с бюрократией мы не имеем права. Мы найдем 1 млн грн, чтобы обеспечить медиков тем, что им принадлежит, — заявил Буряк.

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Х
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20:09 - 15 мая

Полиция начала расследование массового инфицирования коронавирусом в Дарницком женском доме-интернате. Сейчас правоохранители обеспечивают охрану охваченного коронавирусом заведения.

В пресс-службе заявили, что по факту заболевания коронавирусом воспитанников и персонала дома-интерната полиция открыла уголовное производство.

Правоохранители расследуют нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

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